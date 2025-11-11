Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Atatürk’ü Anma Konseri”, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, koro ve solo performanslarla Atatürk’ün en sevdiği şarkı ve türküleri seslendirdi. Duygusal anlara sahne olan konserde izleyiciler, Atatürk’ün müziğe olan ilgisini ve sanat sevgisini bir kez daha hatırladı.

Konseri; TCDD 4. Bölge Müdürü Hasan Arı, Koro Müdürü Davut Kaya, Sivas Orman İşletme Müdürü Sefa Duman ve çok sayıda sanatsever ilgiyle takip etti.

Program sonunda sanatçılar, uzun süre alkışlandı.