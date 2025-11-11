Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 81 ilde gerçekleştirilen “Yeşil Vatan Seferberliği” kapsamında sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı.

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bu topraklara sevdalı olmak; sadece üzerinde yaşamak değil, ona nefes olacak her değeri çoğaltmaktır. Bugün, bu niyetle 81 ilimizde toprağa uzanan eller, 'Yeşil Vatan Seferberliği'nin ne kadar güçlü bir iradeye dayandığının nişanesidir. Bu çabaya omuz veren her yaştan vatandaşımıza yürekten teşekkür ediyorum. Her fidan, çocuklarımızın yarınlarına, ülkemizin bereketli ufkuna armağan olsun.”

Emine Erdoğan, paylaşımında çevreye duyarlı bireylerin artmasının ve ağaçlandırma çalışmalarının Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

81 ilde eş zamanlı yürütülen “Yeşil Vatan Seferberliği”, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte binlerce fidan toprakla buluştu.

Bu topraklara sevdalı olmak; sadece üzerinde yaşamak değil, ona nefes olacak her değeri çoğaltmaktır.



Bugün, bu niyetle 81 ilimizde toprağa uzanan eller, #YeşilVatanSeferberliği’nin ne kadar güçlü bir iradeye dayandığının nişanesidir.



Bu çabaya omuz veren her yaştan… pic.twitter.com/rvrkJFRfhW — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 11, 2025