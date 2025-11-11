Ankaragücü’nün eski başkanı Gazi Ercüment Tekin, kulübün resmi hesabından yapılan açıklamaya yanıt vererek kamuoyunu bilgilendirdi. Tekin, Laura dosyası, maaş ve SGK ödemeleri ile kongre süreci hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü 44. Dönem Başkanı Gazi Ercüment Tekin, kulübün resmi hesabından yapılan son açıklamada kendisine yönelik iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi.

Tekin, “Zorunlu Açıklama” başlığıyla paylaştığı metinde, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bazı hususların altını çizdi.

“Laura Dosyası 29 Ekim’de Görüşüldü”

Ercüment Tekin açıklamasında, Laura dosyasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Söz konusu dosyanın görüşülme tarihi 29 Ekim’dir. Eğer 7 Kasım tarihine kadar ödeme yapılmış olsaydı, kalıcı transfer yasağı gelmeyecekti. Yeni yönetim göreve geldiğinde 15 günlük bir süresi bulunuyordu. Biz devir teslimini 1,5 günde tamamlamıştık, ancak mevcut yönetim bu süreci bir haftadan uzun sürdürdü. Bizim dönemimizde kalıcı yasak yoktu.”

“4,5 Maaş Ödemesi Gerçekleştirdik”

Tekin, maaş ödemeleri konusunda ise beş aylık görev süresi boyunca personel maaşlarının büyük bölümünü ödediklerini belirtti:

“Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarına ait maaş ödemelerini yaptık. 5 aylık görev süremizde 4,5 maaş ödemesi gerçekleştirdik. Bu durum kulüp çalışanları tarafından da doğrulanabilir.”

“Vergi ve SGK Ödemeleri Kulüp Kayıtlarında Mevcut”

Eski başkan, vergi ve SGK ödemelerine dair iddialara da şu sözlerle yanıt verdi:

“Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının %80’i ödenmiştir. Bu ödemeler kulüp kayıtlarında açıkça görülmektedir.”

“Yeni Yönetim Kaynak Bulduklarını Açıklamıştı”

Kongre kararının alınma gerekçesini de açıklayan Tekin, “Kaynak bulunamaması nedeniyle kongre kararı alındı. Yeni yönetim ise göreve geldiklerinde mali kaynaklarının olduğunu, sorunların farkında olduklarını kamuoyuna açıkladı” dedi.

“18 Günde Yapılan Ödemeler Açıklansın”

Yeni yönetimin göreve gelişinden bu yana geçen sürede yapılan ödemelerin kamuoyuyla paylaşılmasını isteyen Tekin, “18 gün oldu. Bu sürede FIFA dışındaki hangi yerlere ödeme yapıldığı açıklanabilir” ifadelerini kullandı.

“Her Türlü Sorumluluğu Almaya Hazırım”

Açıklamasının sonunda iddialara sert yanıt veren Tekin, şunları söyledi:

“Eğer söylediklerimizin dışında bir durum varsa, her türlü sorumluluğu almaya hazırım. Aksi durumda iddiada bulunanların belgelerini kamuoyuyla paylaşmaları gerekir. Bu açıklamayı büyük bir üzüntüyle yapmak zorunda kaldım.”

