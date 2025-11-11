Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yer alan İçkale Müze Yerleşkesi’ndeki Diyarbakır Müzesi, restorasyon çalışmaları tamamlanan 350 tarihi taş eseri ziyarete açtı. Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, müzenin envanterinde 36 bin 352 eserin bulunduğunu belirterek, “2015’ten bu yana 1600 eseri sergiliyorduk, yapılan restorasyonların ardından 350 eseri daha ziyarete açtık” dedi.

350 taş eser müze bahçesinde sergileniyor

1934 yılında kurulan Diyarbakır Müzesi, bölgedeki en eski müzelerden biri olarak biliniyor. Kurulduğu dönemde çevre illerde müze bulunmadığı için çok sayıda tarihi eser buraya getirilerek koruma altına alındı. Müze deposunda uzun yıllar fiziki koşullar nedeniyle korunan taş eserlerden 350’si, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından müze bahçesinde sergilenmeye başlandı.

Müze Müdür Vekili Müjdat Gizligöl, yapılan düzenlemeyle ilgili olarak, “Diyarbakır Müzesi Türkiye’nin en köklü müzelerinden biri. 2015 yılında İçkale’ye taşındığımızda 1600 eseri sergiliyorduk. Ziyaretçilerimizin talebi doğrultusunda bahçemizdeki alanı değerlendirmek için çalışma başlattık. ‘Medeniyetler Yolu’ ve ‘Medeniyetler Mezarlığı’ projeleri kapsamında büyük boyutlu taş eserleri bahçeye çıkardık” ifadelerini kullandı.

Roma dönemine ait eserler de sergilendi

Gizligöl, proje kapsamında yapılan düzenlemelere ilişkin, “Medeniyetler Yolu’nda Roma dönemine ait 22 sütun ve sütun başlığı, ayrıca farklı medeniyetlere ait 9 heykel yer alıyor. Bu alanda ziyaretçilerin Diyarbakır’daki farklı medeniyetlerin izlerini hissedebilmesini amaçladık. ‘Medeniyetler Mezarlığı’ bölümünde ise farklı inançlara ve dönemlere ait mezar taşları ile çeşitli taş eserler yer alıyor. Toplamda 350 taş eser, restorasyonun ardından ziyaretçilere açıldı” dedi.