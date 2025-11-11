Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi şehirlerarası otobüs terminali mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada N.B. (36), A.B. (50), S.B. (52), V.B. (28) ve F.A. (73) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.