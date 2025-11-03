Başkent Ankara’nın simgesi Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), bu kez sanat, müzik, tasarım ve fikirlerin buluşma noktası oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından restore edilerek kültür ve sanatın yeni adresi hâline getirilen tarihi hangarlar, Roof Coliving iş birliğiyle düzenlenen PlaceMaking Festivali ile yeniden hayat buldu.

31 Ekim – 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen festivali Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Nathalie Lintvelt de ziyaret ederek Başkentlilerle bir araya geldi.

Türkiye’de bir ilk: PlaceMaking Festivali

Türkiye’de ilk kez “placemaking” temasıyla düzenlenen festival, üç gün boyunca AOÇ’nin tarihi atmosferinde sanatseverleri buluşturdu. Etkinlik kapsamında düzenlenen atölyeler, söyleşiler ve yaratıcı buluşmalar, kent belleğini güçlendirmeyi ve kamusal alanların ortak kullanımını teşvik etmeyi amaçladı.

Festival, Ankara’nın kültür-sanat hayatına yeni bir soluk kazandırırken, Atatürk’ün mirası olan AOÇ’yi de yeniden kentin sosyal yaşamının kalbine taşıdı.