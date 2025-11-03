Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir bu akşam nefes kesen bir bölümle ekrana geliyor. Gerilimin zirveye çıkacağı yeni bölümde, Ecmel, Cihan’ın sevkiyatını jandarmaya yakalatmak için oğlu Şahin’i bile tuzağa düşürmekten çekinmeyecek. Demir’in, “Jandarmaya ateş edecek adamları tuttun mu?” sözleri ise bölümde izleyiciyi bekleyen aksiyon dolu sahnelere işaret ediyor. Bu bölümde çatışma ve patlama sahneleri adeta aksiyon filmlerini aratmayacak.

Sadakat ve Alya, Albora Konağı’nı savunuyor

“Albora böyle yönetilmez” diyerek köylüyü galeyana getiren Ecmel, Albora Konağı’nı savaş alanına çevirecek. Yeni bölümde Sadakat ve Alya, konağı korumak için omuz omuza verecek. İkilinin tüfeklerle görüldüğü sahneler sosyal medyada gündem olurken, Sadakat’in “Gelecekleri varsa görecekleri de var” sözleri gerilimin dozunu artıracak.

Bu arada Kaya’nın baygın hali ve “Gözleri görecek mi?” sorusu, dizinin takipçilerini endişeye sürükledi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak.