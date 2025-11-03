Trabzonspor’un sezon başında Estoril’den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki sağ bek Wagner Pina, son haftalardaki performansıyla adından söz ettiriyor. İkili mücadelelerdeki başarısı, savunmadaki direnci ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken genç futbolcu, Teknik Direktör Fatih Tekke’nin en güvendiği isimlerden biri haline geldi.

Wagner Pina formayı bırakmıyor

Pedro Malheiro’nun ayrılığı sonrası formayı devralan Yeşil Burun Adalı futbolcu, Eyüpspor ve Galatasaray karşılaşmalarında sergilediği performansla taraftarın takdirini kazandı. Hem savunmada güven veren hem de hücumda çizgiyi etkili kullanan Pina, yükselen form grafiğiyle Trabzonspor’un sağ kanadına dinamizm kattı.

Savunmada duvar, hücumda destek

Agresif savunması ve top kapma becerisiyle ön plana çıkan genç oyuncu, bu sezonki istatistiklerinde top kazanma, müdahale ve uzaklaştırma verilerinde takımın en iyileri arasında yer alıyor. Hızı ve pas kalitesiyle hücuma da katkı veren Pina, 2 asistlik performansıyla skor üretiminde de pay sahibi oldu.

Galatasaray maçında parladı

Zorlu Galatasaray deplasmanında takımının en dikkat çeken ismi olan Wagner Pina, 13 ikili mücadelenin 9’unu kazanarak bu alanda maçın en başarılı futbolcusu oldu. Ayrıca 3 top kapma, 5 uzaklaştırma ve yüzde 87 pas isabetiyle oynayarak hem savunmada hem hücumda oyunun her iki yönünde etkili oldu. Bu performansıyla 7.3 maç reytingi alan Pina, derbide takımının en yüksek puan alan futbolcularından biri oldu.

Fatih Tekke’nin vazgeçilmezi

Ligde geride kalan 10 maçta 836 dakika süre alan Wagner Pina, sadece sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemedi. Geri kalan tüm karşılaşmalarda istikrarlı bir performans ortaya koyan genç oyuncu, Fatih Tekke’nin vazgeçilmezleri arasına girdi.

Pina’nın, Trabzonspor’un savunma hattındaki istikrarını ve hücumdaki derinliğini artırması, bordo-mavili ekibin ligin kalan haftalarına daha iddialı girmesinde önemli rol oynayacak gibi görünüyor.