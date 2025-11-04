Kaza, geç saatlerde Kütahya-Tavşanlı yolu 12'inci kilometresinde Şahmelek rampası mevkisinde meydana geldi. Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halinde olan İbrahim Aras (51) yönetimindeki 43 UZ 883 plakalı otomobil, aynı istikamette giden önündeki Ahmet İlçi idaresindeki 54 SH 480 plakalı TIR’a arkadan çarptı. TIR’ın altına giren otomobil demir yığını haline dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü itfaiye görevlileri tarafından çıkarılıp sağlık personeline teslim edildi. Yapılan kontrolde sürücü Aras’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: DHA