Tunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki, geçtiğimiz yıl 3 kişinin yaşamını yitirdiği kara yolunda, kaya düşmelerine karşın sürücü ve yaya güvenliğini artırmak amacıyla çalışma başlatıldı. Vali Şefik Aygöl’ün talimatıyla karayolları ekiplerince yürütülen çalışmada, 5 bin metrekarelik alanda askıdaki kayaların kontrollü olarak düşürülmesine başlandı. Yol kenarında 600 metre uzunluğunda duvar üzerine çelik bariyer imalatı sürerken, güzergah çalışma süresince trafiğe kapatıldı. Kayaların düşme anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

Kaynak: DHA