Kaza, saat 17.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkıp, önce yol kenarında park halindeki motosiklete çarpıp, daha sonra da bir markete girdi. Kaldırımda yürüyen ve kazayı fark eden bir yaya ise ezilmekten saniyelerle kurtuldu.

Kaza anı, iş yerinin kamerasına anbean yansıdı. Kazada otomobil sürücüsü ile araçta yolcu konumunda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)