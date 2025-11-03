SÜMER TAŞKIRAN

Avukat ve Jeoloji Mühendisi olan Ali Ulusoy, 9,5 yıllık kamu deneyiminin ardından eğitim ve teknoloji alanında önemli projelere imza attı. 1992 - 2003 yılları arasında Ankara, İstanbul, Kocaeli, Samsun ve Gaziantep’te 16 bin okul öncesi çocuğa bilgisayar destekli kavram eğitimi vererek Türkiye’de erken çocukluk eğitimine yeni bir yaklaşım kazandırdı.

2004 yılında, Türkiye Ulusal Ajansı’nın ilk döneminde “Engelli çocukların okul öncesinde kaynaştırılması” üzerine hazırladığı proje ile İsveç’teki uygulamaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Bu deneyim, onun sivil toplum alanındaki yolculuğunun da başlangıcı oldu.

'PROJE FABRİKASI' İLE AVRUPA'YA AÇILAN KAPI

Ulusoy’un öncülüğünde kurulan Proje Fabrikası, Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği, Yaşam Boyu Eğitim Derneği ve Avrupa Sosyal Gelişim Akademisi’nin ortak girişimiyle hayata geçirildi. Bugüne kadar 198 kabul edilmiş projeye imza atan yapı, sivil toplum kuruluşlarını proje temelli düşünme ve uygulama kültürüyle buluşturuyor.

Derneğin şu anda yürüttüğü projelerden biri de 'Digital Bridge' (Dijital Köprü) projesi. Almanya liderliğinde, Hollanda ve Avusturya ortaklığında yürütülen 18 aylık Erasmus + projesinin amacı, 65 yaş üstü bireylerin dijital becerilerini gençlerin desteğiyle geliştirmek. Ulusoy, “Bu proje sadece dijitalleşmeyi öğretmiyor, kuşaklar arası öğrenmeyi de sağlıyor. Gençler öğretirken öğreniyor, yaşlılar öğrenirken paylaşmayı hatırlıyor” dedi.

KİŞİSEL BİR İLHAM: OĞLUM OZAN, TÜRKİYE'NİN İLK DOWN SENDROMLU GİRİŞİMCİSİ

Ulusoy’un sivil toplum mücadelesinin en güçlü motivasyonu, Down sendromlu oğlu Ozan Ulusoy. Ozan, Çankaya Belediyesi’nin “Çengel Kafe”sinde 7 yıl çalıştıktan sonra, İŞKUR’un engelli girişimcilik hibesiyle “Down Reklam Ajansı”nı kurarak Türkiye’nin ilk Down sendromlu girişimcisi oldu.

2015’te TEDx konuşmacısı olarak sahneye çıkan Ozan, ayrıca İslam Ülkeleri Kalkınma Teşkilatı’nda da engelliler adına konuşma yaptı. Ulusoy, “Oğlum bana şunu öğretti: Eğer engellilerin önündeki engelleri kaldırırsak, onlar da herkes gibi üretir, çalışır, hayal kurar” diyor.

AVRUPA'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN 'ENGELSİZ' BAŞARILAR

2012 yılında kurulan Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği, yalnızca engelliler için değil; kadın, çocuk, yaşlı, göçmen ve hayvan hakları gibi geniş bir yelpazede hak temelli projeler yürütüyor. Dernek, daha önce 'Down Sendromlular Avrupa Yolunda' ve 'Yurttaşın Sorumluluklarının Farkındayız' gibi projelerle engelli gençlerin toplumsal hayata katılımını güçlendirdi.

En dikkat çekici projelerden biri ise, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun desteklediği Engelli Çocuk Haklarının Güçlendirilmesi (EÇA) projesi. Bu projeyle engelli gençler, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi’nde Cenevre’de hazırlanan gölge raporu sunarak seslerini dünyaya duyurdu.

"HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY VARDIR"

Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği bugün, 50 üye ve 30 gönüllüsüyle birlikte Ankara’daki dört üniversiteyle iş birliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Ulusoy, “Biz öğrenen bir organizasyonuz. Her proje, hem eğiten hem öğreten bir yolculuktur. Çünkü herkesin yapabileceği bir şey mutlaka vardır” diyerek sözlerini tamamladı.

Röportajın sonunda Ulusoy, gazetemize teşekkür ederek şu anlamlı sözü paylaştı: “Çok değer verdiğim bir Hint Atasözü der ki; kardeşinin salını karşıya geçirmesine yardım et; göreceksin ki sen de karşıdasın.”