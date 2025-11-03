Ankaragücü’nün cumartesi günü oynayacağı Muğlaspor karşılaşması öncesinde yaptığı saat değişikliği talebi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından uygun bulunmadı.

Başkent ekibinin, maç saatinin değiştirilmesi yönündeki isteği, Muğlaspor’un karşılaşma sonrası Ankara’dan Muğla’ya dönüşü için uygun uçuş bulunmaması ve hafta içi yoğun fikstürü nedeniyle reddedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tüm planlamalar, her iki kulübün de fikstür yoğunluğu ve ulaşım koşulları dikkate alınarak yapıldı. Maç saati değişmedi” ifadelerine yer verildi.

Ankaragücü–Muğlaspor maçı, planlandığı gibi cumartesi günü oynanacak. Başkent ekibi, taraftara maç saatinde tribün desteği çağrısında bulundu.