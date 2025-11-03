Kaza, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi kırsal Akdoğan Mahallesi’nde meydana geldi. 47 MA 1163 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden biri, takla atıp yol kenarındaki tarlaya girerek ters döndü. Kazada, araçlardaki Sacide Ç. (55), Halef H. (46), Hind Ç. (35), Abdulkadir Ç. (33), Şeyhmus Ç. (25) ve Cahid Ç. (10) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Suriye uyruklu Halef H.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)