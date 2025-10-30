Şevval ATEŞ

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü, Vakıf 19 ve Ankara Rus Müziği Müzesi iş birliğiyle “Sınır Tanımayan Ses: Theremin Konseri” adlı özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 1919 yılında Rus fizikçi Lev Theremin tarafından icat edilen ve “temassız müzik aleti” olarak bilinen Theremin, bu konserle birlikte Çorum’da müzikseverlerle buluştu.

Etkinlik Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan’ın açılış konuşmasıyla başladı. Ardından Ankara Rus Müziği Müzesi Kurucusu Aliona Palajçenko, Theremin çalgısının mucidi Leon Theremin’in hayatını konu alan belgesel hakkında bilgi vererek kısa bir tanıtım yaptı ve belgesel izlendi.

DEDEDEN TORUNA

Programın devamında, Rus müzisyen ve Leon Theremin’in torunu Peter Theremin sahneye çıkarak dedesinin icadı olan enstrümanla dünya müziklerinden örnekler sundu. Klasik, caz ve elektronik müzikten seçkiler içeren konser, açıklamalı ve söyleşi tadında ilerledi. Peter Theremin, konserin ardından öğrencilerle kısa bir atölye çalışması gerçekleştirerek katılımcılara Theremin çalgısını birebir deneyimleme fırsatı sundu.

KONSER İLGİ GÖRDÜ

Etkinliğe Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ömer Can Satır, Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, Ankara Rus Müziği Müzesi Kurucusu Aliona Palajçenko, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

SINIRLARI KALDIRAN SANAT

Peter Theremin, dünyanın farklı ülkelerinde sürdürdüğü “Theremin Vokal” projesi kapsamında dedesinin icadı olan bu temassız müzik aletini tanıtmayı hedeflediğini belirterek, “Theremin sadece bir müzik aleti değil, insan vücudunun ve elektromanyetik alanın birlikte bir enstrümana dönüşmesidir. Bu yönüyle sınırları kaldıran bir sanattır.” ifadelerini kullandı.