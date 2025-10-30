Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için İstanbul Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda buluşacak.

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ve Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluğunun 1. yılı sebebiyle akşam 18:30 toplanacak.

"Demokrasiye ve Cumhuriyete sahip çıkıyoruz"

CHP Üsküdar Belediye Başkanı Sinen Dededaş'ın konuya ilişkin çağrısı şöyle: "Demokrasiye ve Cumhuriyete sahip çıkıyoruz! Halkımızın iradesinin gaspının 1. yılında, Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz." dedi.