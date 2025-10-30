Cumhurbaşkanı Kararı ile tarımsal üretime yönelik Hazine destekli kredi ve finansman uygulamalarında önemli değişiklik yapıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, Ziraat Katılım Bankası AŞ tarafından kullandırılan “Tarımsal Üretime Dair Hazine Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Finansmanı” ile T.C. Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince sağlanan “Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi” uygulamalarında değişikliğe gidildi.

Böylece 24 Ekim’de yürürlüğe giren ve Hazine faiz-kar payı destekli kredi-finansman uygulamasında üst limitler ile indirim oranlarını düşüren karar yürürlükten kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarına göre, söz konusu kararın iptal edilmesinin nedeni, Cumhurbaşkanlığınca bütçe imkanları zorlanarak kredi ödeneklerinde artış yapılmasına karar verilmesi oldu.

Yeni kararla birlikte, kredi ve finansman üst limitleri ile faiz-kar payı indirim oranları, 24 Ekim öncesinde uygulanan seviyelere geri döndü.

Bütçe disiplinini korumak ve mali yönetimde öngörülebilirliği sağlamak amacıyla Hazine faiz ve kar payı desteği tutarları, ilgili yılın bütçesinde ayrılan ödenekle sınırlandırılacak.

Ayrıca, Hazine destekli kredilerden yararlanacak kişilerin borç durumuna ilişkin şartta da revizyona gidildi. 2026 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ve “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” kapsamında hiçbir borcu bulunmama şartı, teknolojik altyapı imkanları dikkate alınarak yalnızca vergi ve SGK prim borçlarıyla sınırlandırıldı.

Böylece, mevcut kredi limitlerinin 2025 yılı boyunca değiştirilmemesi yönündeki uygulama da önümüzdeki yıl için devam edecek.