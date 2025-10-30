Kasım ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu ile ekonomi gündemi oldukça yoğun geçecek. 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin Meclis’e sunulmasının ardından başlayan bütçe maratonu, kasım ayı boyunca sürecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 30 Ekim Perşembe günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler tamamlanacak. Bakanlıklar ve kamu kurumlarının bütçeleri kasım ayı boyunca tek tek ele alınacak ve görüşmeler 28 Kasım’da sona erecek. Komisyon sürecinin ardından bütçe teklifi, TBMM Genel Kurulu’na gönderilerek nihai görüşmelere başlanacak.

Gözler Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’da

Kasım ayında ekonomi çevrelerinin en çok takip edeceği gelişmelerden biri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak raporlar olacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, 7 Kasım’da yılın son Enflasyon Raporu’nu kamuoyuyla paylaşacak. Karahan’ın vereceği mesajların, özellikle piyasalarda yön belirleyici olması bekleniyor.

Karahan, daha önce yaptığı açıklamada,

“2025 sonunda enflasyonun yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında olacağını, 2026 sonunda ise yüzde 13 ile 19 aralığına gerileyeceğini öngörüyoruz.”

değerlendirmesinde bulunmuştu.

Merkez Bankası ayrıca 28 Kasım’da yılın ikinci Finansal İstikrar Raporu’nu yayımlayacak. Raporda finansal istikrar, alınan tedbirlerin etkileri ve bankacılık sektöründeki gelişmeler detaylı şekilde değerlendirilecek.

TÜİK’ten kritik enflasyon, üretim ve iş gücü verileri geliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) de kasım ayında önemli ekonomik verileri paylaşacak.

4 Kasım Pazartesi günü , ekim ayı enflasyon verileri açıklanacak.

10 Kasım’da eylül ayı sanayi üretim endeksi ,

13 Kasım’da ekim ayı konut satış istatistikleri ,

28 Kasım’da ise ekim ayı iş gücü verileri kamuoyuyla paylaşılacak.

Eylülde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23 artarken, yıllık enflasyon yüzde 33,29 olarak kaydedilmişti.

Asgari ücret ve bütçe dengesi yakından izlenecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 17 Kasım’da ekim ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe sonuçlarını açıklayacak. Aynı dönemde, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret gündemi de ön planda olacak.

Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları öncesinde, komisyonun yapısı, işleyişi ve yeni dönem beklentileri kasım ayında ekonomi gündeminin merkezinde yer alacak.

Şu anda bir işçi için brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş, net asgari ücret ise 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.