TRT 1 ekranlarının iddialı yapımı Kuruluş Orhan, ilk bölümüyle seyirciden tam not aldı. Başrollerini Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Karalar, Ekin Koç ve Burak Tozkoparan’ın paylaştığı dizi, yayınlandığı akşam reytinglerde güçlü bir başlangıç yaptı.

Bozdağ Film imzalı tarihi dizi, total izleyici grubunda 4,95 reytingle 4., AB grubunda 4,31 reytingle 2. ve ABC1 kategorisinde 5,02 reytingle 3. sırada yer alarak dikkat çekici bir başarı elde etti.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi’nin gençlik yıllarını ve imparatorluğun temellerinin atıldığı dönemi konu alan dizi, görkemli prodüksiyonu ve sinematografisiyle de övgü topladı.

İzleyiciler, dizinin aksiyon dolu sahnelerini, dönemin ruhunu yansıtan atmosferini ve Mert Yazıcıoğlu’nun performansını sosyal medyada gündeme taşıdı.