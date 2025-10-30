Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, devam ediyor. Festivalin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 12 film izleyiciyle buluşuyor. Bu sene Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanlığını Ömer Vargı üstlenirken, jüri üyeleri arasında ise Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu yer alıyor.

Festivalin kapanış töreninde Ulusal Uzun Metraj Kategorisi'nde En İyi Film Ödülü, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo Ödülü, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, En İyi Müzik Ödülü, En İyi Kurgu Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazanacak isimleri belirleyecek olan jüri üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda yapılan gösterimleri izleyiciyle birlikte takip ediyor.

'YENİ FİLMLERİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN FESTİVALLER ÖNEMLİ'

Jüri başkanı Ömer Vargı, “Antalya'da daha önce de jüri başkanlığı yaptım. Çok onurlu bir şey. Altın Portakal Film Festival çok önemli ve en eski festivalimiz. Sinemanın bir parçasıdır festival. Sinemanın geleceğinin ne olacağının tartışıldığı günümüzde yeni filmlerin ortaya çıkması için festivaller önemli. Türk sineması zaman içinde kendi yönünü buluyor fakat bir bütünün içinde Altın Portakal Film Festivali'nin hoş bir yeri var. Yeni filmler, yeni yönetmenler, yeni oyuncular ortaya çıkıyor. Altın Portakal'da Onur Ödülü aldığım akşam çok güzeldi. Şimdiye kadar birçok film izledik. Enteresan filmler izliyoruz ve salonlar dolu. Bu sene 44 film müracaat etmiş, 12'si festivalde yer alıyor" dedi.

'YENİ YETENEKLERİN KEŞFEDİLECEĞİ BİR SENE OLACAK'

Altın Portakal'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen jüri üyesi Beren Saat, “Jürinin bütün değerlendirmeleri çok uyumlu bir şekilde gidiyor. Ömer Vargı benim için çok değerli. Şimdiye kadar izlediğimiz filmler konusunda da mutluyuz. Salonlar dolu, festivale katılım çok yüksek ve filmlerin çoğu ilk film. O yüzden yeni yeteneklerin keşfedileceği bir sene olacak diye tahmin ediyorum. Sinemaya yeni başlayanlar için sinema onların tutkusuysa o yoldan hiç vazgeçmesinler. Teknolojik gelişmelerle her şeyin değişeceği bir dönemdeyiz. Ona uyumlanıp, hep tutkularının peşinden gitmelerini dilerim" diye konuştu.

'OYUNCULUK PERFORMANSLARI AÇISINDAN HERKES ÇOK İYİ'

Altın Portakal Film Festivali'nde unutamadığı anıları olduğunu söyleyen Saat, “Biz yıllar önce Selçuk Yöntem ile beraber onur gecesi sunumu yapmıştık. O gece benim Altın Portakal'da unutmadığım anlardan biridir. Sahnede Zülfü Livaneli ile şarkı söylemiştik. Çok değerli üstatlarımızla vakit geçirme fırsatı bulabilme alanımız festivaller. Bu sene oyunculuk performansları açısından herkes çok iyiydi. Bazen filme dair soru işaretlerimiz olsa da her zaman oyuncuların performanslarından çok etkilendik. Hepsini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

'YARIŞMACI OLMAK BAŞKA BİR DUYGU'

Jüri üyelerinden Aydın Sarıoğlu, daha önce 5 defa yarışmacı olarak katıldığı bir festivalde jüri olmanın çok heyecan verici olduğunu söyledi. Sarıoğlu, “Güzel filmler var, karar vermek zor. Burada yarışmacı olmak başka bir duygu, şu anda katılan genç arkadaşlarımız güzel işler çıkartıyor. Her festival kendi dönemine göre iyiydi. Bu sene her şey için çok daha zor bir sene ama festival hiçbir şey kaybetmeden devam ediyor. Seyirci her seneki gibi inanılmaz. Her filmde salonlar dolu. Tüm biletler önceden tükenmiş" dedi.

'FESTİVAL YALNIZ BIRAKILMAMALI'

Festivale ilk defa katıldığını belirten jüri üyesi Engin Alkan, “Hem sektörde hem kültürel hayatımızda büyük bir yeri olan Altın Portakal'da olmaktan çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Ben ilk defa bu festivale geliyorum. Bu festival yalnız bırakılmamalı. Bu festivalin ideolojik reflekslerden uzak durması gerekiyor. Aynı coğrafyada çok ihtiyacımız iletişim ağını hem sanatı hem kültürü hem sinemayı yukarı çeken bir geleneği olan en önemli oluşumlardan biri. Bu tür mücevher değeri taşıyan işlere bir gelenek oluşturmuş bu tür festivallere sanatın ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda iyi niyetle yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

'ŞEHRİN, FESTİVALE SAHİP ÇIKMASI ÇOK GÜZEL'

Festivalde jüri üyesi olduğu için çok gurur ve heyecan duyduğunu belirten Mircan Kaya, “Büyük bir sorumluluk olarak görüyorum ve o sorumluluk duygusuyla katıldım. Çünkü ulusal bir görev bu. Halkın ilgisi çok güzel, festival organizasyonu çok güzel yapılmış. Çok bilinçli ve ilgili bir şehir var. Tüm şehrin, festivale sahip çıkması çok güzel. Sanatı ve sanatçıyı yücelten, koruyan, kollayan çok güzel bir organizasyon Altın Portakal" ifadelerini kullandı.

'HER FİLMİN ARKASINDA MÜTHİŞ ÖZVERİ VE EMEK VAR'

Jüri üyeliğinin sorumluluk getirdiğini söyleyen Zeynep Koloğlu ise “İlk defa bu kadar büyük bir organizasyonda jüri üyeliği yapıyorum. Çok heyecanlıyım. Müthiş bir sorumluluk bu. Filmci olduğum için filmlerin arkasındaki emeği biliyorum. Her filmin arkasında müthiş özveri ve emek var. Çok dikkatli ve adaletli olmak zorundayız. Sinema bence samimiyettir. O samimiyeti seyirciye geçiremezseniz ister kocaman bütçeli işler yapın ister imkansızlıklar içerisinde yapın izleyiciye ulaşamayınca filminiz film olmuyor. Genç sinemacılar samimiyetten vazgeçmesin" dedi.

'İLGİ ÇOK YÜKSEK'

Festivalin gidişatı hakkında konuşan Sevin Okyay, “Çok olumlu bir jürideyiz. Festival iyi gidiyor. Salonlar çok dolu, ilgi çok yüksek. Öncesinde ön jürideydim. Bütün yıl görmediğim arkadaşlarımla karşılaşıyorum burada. Bana iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı. (DHA)