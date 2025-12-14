ANTALYA’da yılbaşı yaklaşırken, yeni yılı evde kutlamayı planlayan vatandaşların alışveriş telaşı başladı. Ev süslemesi için en çok tercih edilen ürünler arasında yapay çam ağacı, yılbaşı süsleri ve Noel Baba kostümü yer alıyor. Hediyelik eşya mağazaları ile online alışveriş sitelerine olan ilgi son günlerde belirgin şekilde arttı.

Yılbaşı kutlamalarında yapay çam ağacı, ağaç süsleri, yıldızlar, renkli küreler ve hediye paketleri en çok satılan ürünler arasında bulunuyor. Evde kutlamaları daha eğlenceli hale getirmek isteyenler ise Noel Baba kostümü, şapkası ve sakalına yoğun ilgi gösteriyor. Mağazalarda özellikle son bir haftada satışlarda artış yaşandığı belirtiliyor.

Yapay çam ağacı fiyatları

Hediyelik eşya satışı yapan mağazanın sorumlusu Behice Öztürk, insanların yılbaşını evde ve kalabalık şekilde kutlamayı planladığını, bu nedenle süsleme alışverişlerine yöneldiğini söyledi. Otel ve restoran işletmelerinin de yılbaşı süslemeleri için alışveriş yaptığını belirten Öztürk, kentte yaşayan yabancıların da mağazalara yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Öztürk’ün verdiği bilgilere göre yapay çam ağacı fiyatları şöyle:

90 santimetre: 350 lira

150 santimetre: 2 bin 450 lira

180 santimetre: 3 bin 250 lira

3 metre: 15 bin lira

Yılbaşı süsleri ve aksesuarlar

Yılbaşı ağacı süslemelerinde sıkça tercih edilen ürünlerin fiyatları ise şöyle:

6’lı çan: 245 lira

4’lü süs treni: 245 lira

6’lı top süs: 125 lira

4’lü küçük Noel Baba maketi: 175 lira

12’li fiyonk: 60 lira

Ağaç tepeliği: 300 lira

LED ışık: 245 lira

Öztürk, yapay çam ağacı ve süsleme malzemelerinin fiyatlarının bu yıl geçen yıla göre yaklaşık yüzde 40 arttığınıbelirtti.

Toplam maliyet 22 bin 500 liraya çıkıyor

Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyetinin, süslemelerle birlikte 2 bin lira ile 22 bin 500 lira arasında değiştiğini kaydeden Öztürk, “Bütçe ve zevke göre süsleme yapılıyor. Noel Baba maketleri, renkli toplar, çok sıralı ışıklar, yıldızlar, çelenkler ve çam dalları en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor” dedi.

Noel Baba kostümü, şapka ve sakalına da yoğun talep olduğunu ifade eden Öztürk, fiyatların şapka 205 lira, sakal 250 lira ve kostüm 1.750 lira seviyesinde olduğunu sözlerine ekledi.