Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde bu hafta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Hafta boyunca iç ve doğu bölgelerde yağış beklenmezken, batı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Meteoroloji uzmanı Çelik, sıcaklıkların hafta sonuna kadar yüksek seyredeceğini belirterek, “İç ve doğu bölgelerde hava çoğunlukla yağışsız geçecek. Yarın Marmara genelinde gök gürültülü sağanaklar görülecek. Perşembe ve cuma günleri Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de yağış bekliyoruz” dedi.

Hafta sonu için ise Trakya’nın batı kesimlerinde çok bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak geçişlerinin olacağını aktaran Çelik, diğer bölgelerde havanın açık olacağını ifade etti.

Üç büyükşehirde hava durumu

Ankara’da yarın yağış beklenmiyor. Perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak geçişlerinin olacağı tahmin edilirken, en yüksek sıcaklıkların 19-20 derece civarında seyredeceği bildirildi.

İstanbul’da ise yarın, perşembe ve cuma günleri aralıklarla sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Kentte sıcaklıkların 19-20 derece arasında olacağı öngörülüyor.

İzmir’de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Havanın bulutlu geçeceği kentte, sıcaklıkların 23-24 derece bandında seyretmesi tahmin ediliyor.