Sezonun ikinci yarısı, özellikle derbiler ve puan tablosundaki kritik haftalar nedeniyle Trabzonspor için büyük önem taşıyor. Taraftarlar “Trabzonspor 2026 fikstürü” ve “Trabzonspor Süper Lig ikinci yarı maçları” aramalarını yoğunlaştırırken, teknik ekip de ara transfer dönemi fırsatlarını değerlendirerek kadro rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor. Özellikle hücum ve orta sahada yapılacak takviyeler, ikinci yarıda takımın üst sıralarda kalabilmesi ve şampiyonluk hedeflerini sürdürebilmesi açısından belirleyici olacak. Bordo-mavililer için 18. haftadan itibaren başlayan bu dönemde hem strateji hem motivasyon, sezonun kaderini belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor ve taraftarlar büyük bir heyecanla takımın performansını takip ediyor.
Trabzonspor 2025/2026 Süper Lig Fikstürü İkinci Yarı Fikstürü (18–34. Hafta)
18. Hafta: Kocaelispor – Trabzonspor
19. Hafta: Trabzonspor – Kasımpaşa
20. Hafta: Antalyaspor – Trabzonspor
21. Hafta: Samsunspor – Trabzonspor
22. Hafta: Trabzonspor – Fenerbahçe
23. Hafta: Gaziantep FK – Trabzonspor
24. Hafta: Trabzonspor – Fatih Karagümrük
25. Hafta: Kayserispor – Trabzonspor
26. Hafta: Trabzonspor – Çaykur Rizespor
27. Hafta: Eyüpspor – Trabzonspor
28. Hafta: Trabzonspor – Galatasaray
29. Hafta: Alanyaspor – Trabzonspor
30. Hafta: Trabzonspor – İstanbul Başakşehir
31. Hafta: Konyaspor – Trabzonspor
32. Hafta: Trabzonspor – Göztepe
33. Hafta: Beşiktaş – Trabzonspor
34. Hafta: Trabzonspor – Gençlerbirliği