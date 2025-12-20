Sezonun ikinci yarısı, özellikle derbiler ve puan tablosundaki kritik haftalar nedeniyle Trabzonspor için büyük önem taşıyor. Taraftarlar “Trabzonspor 2026 fikstürü” ve “Trabzonspor Süper Lig ikinci yarı maçları” aramalarını yoğunlaştırırken, teknik ekip de ara transfer dönemi fırsatlarını değerlendirerek kadro rotasyonunu güçlendirmeyi planlıyor. Özellikle hücum ve orta sahada yapılacak takviyeler, ikinci yarıda takımın üst sıralarda kalabilmesi ve şampiyonluk hedeflerini sürdürebilmesi açısından belirleyici olacak. Bordo-mavililer için 18. haftadan itibaren başlayan bu dönemde hem strateji hem motivasyon, sezonun kaderini belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor ve taraftarlar büyük bir heyecanla takımın performansını takip ediyor.

Trabzonspor 2025/2026 Süper Lig Fikstürü İkinci Yarı Fikstürü (18–34. Hafta)

18. Hafta: Kocaelispor – Trabzonspor

19. Hafta: Trabzonspor – Kasımpaşa

20. Hafta: Antalyaspor – Trabzonspor

21. Hafta: Samsunspor – Trabzonspor

22. Hafta: Trabzonspor – Fenerbahçe

23. Hafta: Gaziantep FK – Trabzonspor

24. Hafta: Trabzonspor – Fatih Karagümrük

25. Hafta: Kayserispor – Trabzonspor

26. Hafta: Trabzonspor – Çaykur Rizespor

27. Hafta: Eyüpspor – Trabzonspor

28. Hafta: Trabzonspor – Galatasaray

29. Hafta: Alanyaspor – Trabzonspor

30. Hafta: Trabzonspor – İstanbul Başakşehir

31. Hafta: Konyaspor – Trabzonspor

32. Hafta: Trabzonspor – Göztepe

33. Hafta: Beşiktaş – Trabzonspor

34. Hafta: Trabzonspor – Gençlerbirliği