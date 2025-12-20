Özellikle derbi maçları ve üst sıralardaki mücadeleler, Samsunspor’un ligde kalıcı olma ve Avrupa hedeflerini sürdürme açısından ikinci yarının önemini artırıyor. Sezon ortasında açılacak ara transfer dönemi, teknik heyet için kadroyu güçlendirme ve sakatlık risklerini azaltma fırsatı sunuyor; yapılacak takviyeler, puan kayıplarını minimuma indirmek için kilit rol oynayacak.
Samsunspor 2025‑2026 Süper Lig İkinci Yarı Fikstürü (18–34. Hafta)
18. Hafta: Gençlerbirliği – Samsunspor
19. Hafta: Samsunspor – Kocaelispor
20. Hafta: Kasımpaşa – Samsunspor
21. Hafta: Samsunspor – Trabzonspor
22. Hafta: Antalyaspor – Samsunspor
23. Hafta: Fatih Karagümrük – Samsunspor
24. Hafta: Samsunspor – Gaziantep FK
25. Hafta: Fenerbahçe – Samsunspor
26. Hafta: Samsunspor – Kayserispor
27. Hafta: Çaykur Rizespor – Samsunspor
28. Hafta: Samsunspor – Konyaspor
29. Hafta: Eyüpspor – Samsunspor
30. Hafta: Samsunspor – Beşiktaş
31. Hafta: Alanyaspor – Samsunspor
32. Hafta: Samsunspor – Galatasaray
33. Hafta: İstanbul Başakşehir – Samsunspor
34. Hafta: Samsunspor – Göztepe