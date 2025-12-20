Bu zorlu fikstürde özellikle derbi niteliğindeki maçlar ile üst sıralarla olan puan farkını kapatma fırsatları kıran kırana geçecek. Teknik ekip, sezon ortasında açılacak ara transfer dönemi için planlarını yaparken hedef ligde kalıcı olmak ve taraftarın beklentilerini karşılamak; hücum ve orta saha takviyeleri ikinci yarıda takımın performansını doğrudan etkileyebilecek unsurlar arasında yer alıyor. Kocaelispor’un ikinci yarı performansı, lige tutunma hedefi açısından en kritik dönemi oluşturuyor ve sezonun geri kalanı heyecanla takip edilecek.
Kocaelispor’un 2025-2026 Süper Lig İkinci Yarı Fikstürü (18–34. Hafta)
18. Hafta: Kocaelispor – Trabzonspor
19. Hafta: Samsunspor – Kocaelispor
20. Hafta: Kocaelispor – Fenerbahçe
21. Hafta: Kayserispor – Kocaelispor
22. Hafta: Kocaelispor – Gaziantep FK
23. Hafta: Çaykur Rizespor – Kocaelispor
24. Hafta: Kocaelispor – Beşiktaş
25. Hafta: Eyüpspor – Kocaelispor
26. Hafta: Kocaelispor – Konyaspor
27. Hafta: Alanyaspor – Kocaelispor
28. Hafta: Kocaelispor – İstanbul Başakşehir
29. Hafta: Galatasaray – Kocaelispor
30. Hafta: Kocaelispor – Göztepe
31. Hafta: Gençlerbirliği – Kocaelispor
32. Hafta: Kasımpaşa – Kocaelispor
33. Hafta: Kocaelispor – Fatih Karagümrük
34. Hafta: Antalyaspor – Kocaelispor