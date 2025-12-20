İkinci yarıda ayrıca Samsunspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa gibi kritik puan kayıplarına tahammülü olmayan karşılaşmalar da yer alıyor. Sezon ortasında gerçekleşecek ara transfer dönemi, Galatasaray teknik heyeti için kadro derinliğini güçlendirme ve sakatlık risklerini azaltma fırsatı sunuyor; özellikle hücum ve orta saha takviyeleri, ikinci yarıda puan kayıplarını minimuma indirmek için kilit rol oynayacak. Taraftarlar “Galatasaray 2026 fikstürü”, “GS ikinci yarı maçları” ve “Galatasaray Süper Lig fikstürü” aramalarında sezonun heyecanını takip ederken, takımın ikinci yarı performansı hem zirve mücadelesi hem de Avrupa hedefleri için belirleyici olacak. Kritik derbiler ve ara transfer stratejileriyle Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısına hem taraftarının hem de futbol otoritelerinin ilgisini çekecek şekilde hazırlanıyor.
Galatasaray 2025-2026 Süper Lig İkinci Yarı Fikstürü (18–34. Hafta)
18. Hafta: Galatasaray – Gaziantep FK
19. Hafta: Fatih Karagümrük – Galatasaray
20. Hafta: Galatasaray – Kayserispor
21. Hafta: Çaykur Rizespor – Galatasaray
22. Hafta: Galatasaray – İkas Eyüpspor
23. Hafta: Konyaspor – Galatasaray
24. Hafta: Galatasaray – Corendon Alanyaspor
25. Hafta: Beşiktaş – Galatasaray
26. Hafta: Galatasaray – RAMS Başakşehir
27. Hafta: Göztepe – Galatasaray
28. Hafta: Trabzonspor – Galatasaray
29. Hafta: Galatasaray – Kocaelispor
30. Hafta: Gençlerbirliği – Galatasaray
31. Hafta: Galatasaray – Fenerbahçe
32. Hafta: Samsunspor – Galatasaray
33. Hafta: Galatasaray – Antalyaspor
34. Hafta: Kasımpaşa – Galatasaray