İkinci yarıda ayrıca Samsunspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa gibi kritik puan kayıplarına tahammülü olmayan karşılaşmalar da yer alıyor. Sezon ortasında gerçekleşecek ara transfer dönemi, Galatasaray teknik heyeti için kadro derinliğini güçlendirme ve sakatlık risklerini azaltma fırsatı sunuyor; özellikle hücum ve orta saha takviyeleri, ikinci yarıda puan kayıplarını minimuma indirmek için kilit rol oynayacak. Taraftarlar “Galatasaray 2026 fikstürü”, “GS ikinci yarı maçları” ve “Galatasaray Süper Lig fikstürü” aramalarında sezonun heyecanını takip ederken, takımın ikinci yarı performansı hem zirve mücadelesi hem de Avrupa hedefleri için belirleyici olacak. Kritik derbiler ve ara transfer stratejileriyle Galatasaray, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısına hem taraftarının hem de futbol otoritelerinin ilgisini çekecek şekilde hazırlanıyor.



Galatasaray 2025-2026 Süper Lig İkinci Yarı Fikstürü (18–34. Hafta)

18. Hafta: Galatasaray – Gaziantep FK

19. Hafta: Fatih Karagümrük – Galatasaray

20. Hafta: Galatasaray – Kayserispor

21. Hafta: Çaykur Rizespor – Galatasaray

22. Hafta: Galatasaray – İkas Eyüpspor

23. Hafta: Konyaspor – Galatasaray

24. Hafta: Galatasaray – Corendon Alanyaspor

25. Hafta: Beşiktaş – Galatasaray

26. Hafta: Galatasaray – RAMS Başakşehir

27. Hafta: Göztepe – Galatasaray

28. Hafta: Trabzonspor – Galatasaray

29. Hafta: Galatasaray – Kocaelispor

30. Hafta: Gençlerbirliği – Galatasaray

31. Hafta: Galatasaray – Fenerbahçe

32. Hafta: Samsunspor – Galatasaray

33. Hafta: Galatasaray – Antalyaspor

34. Hafta: Kasımpaşa – Galatasaray