18. haftada Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, ardından Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Beşiktaş, Eyüpspor, Alanyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Antalyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor gibi önemli rakiplerle mücadele edecek. Sezonun ikinci yarısı, özellikle derbiler ve üst sıralarla arasındaki farkı azaltma fırsatı açısından kritik bir dönem olacak. Takım teknik heyeti, ara transfer döneminde kadro derinliğini güçlendirmeyi planlıyor; hücum ve orta saha takviyeleri, ikinci yarıda alınacak sonuçlar için belirleyici olacak. Taraftarlar için her hafta büyük bir heyecan yaratacak bu süreç, Göztepe’nin ligdeki konumunu güçlendirecek ve sezon hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak.
Göztepe 2025‑2026 Süper Lig İkinci Yarı Fikstürü
18. Hafta: Göztepe – Çaykur Rizespor
19. Hafta: Fenerbahçe – Göztepe
20. Hafta: Göztepe – Fatih Karagümrük
21. Hafta: Konyaspor – Göztepe
22. Hafta: Göztepe – Kayserispor
23. Hafta: Beşiktaş – Göztepe
24. Hafta: Göztepe – Eyüpspor
25. Hafta: İstanbul Başakşehir – Göztepe
26. Hafta: Göztepe – Alanyaspor
27. Hafta: Göztepe – Galatasaray
28. Hafta: Gençlerbirliği – Göztepe
29. Hafta: Göztepe – Kasımpaşa
30. Hafta: Kocaelispor – Göztepe
31. Hafta: Göztepe – Antalyaspor
32. Hafta: Trabzonspor – Göztepe
33. Hafta: Göztepe – Gaziantep FK
34. Hafta: Samsunspor – Göztepe