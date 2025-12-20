18. haftada Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, ardından Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Beşiktaş, Eyüpspor, Alanyaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Kocaelispor, Antalyaspor, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Samsunspor gibi önemli rakiplerle mücadele edecek. Sezonun ikinci yarısı, özellikle derbiler ve üst sıralarla arasındaki farkı azaltma fırsatı açısından kritik bir dönem olacak. Takım teknik heyeti, ara transfer döneminde kadro derinliğini güçlendirmeyi planlıyor; hücum ve orta saha takviyeleri, ikinci yarıda alınacak sonuçlar için belirleyici olacak. Taraftarlar için her hafta büyük bir heyecan yaratacak bu süreç, Göztepe’nin ligdeki konumunu güçlendirecek ve sezon hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak.

Göztepe 2025‑2026 Süper Lig İkinci Yarı Fikstürü

18. Hafta: Göztepe – Çaykur Rizespor

19. Hafta: Fenerbahçe – Göztepe

20. Hafta: Göztepe – Fatih Karagümrük

21. Hafta: Konyaspor – Göztepe

22. Hafta: Göztepe – Kayserispor

23. Hafta: Beşiktaş – Göztepe

24. Hafta: Göztepe – Eyüpspor

25. Hafta: İstanbul Başakşehir – Göztepe

26. Hafta: Göztepe – Alanyaspor

27. Hafta: Göztepe – Galatasaray

28. Hafta: Gençlerbirliği – Göztepe

29. Hafta: Göztepe – Kasımpaşa

30. Hafta: Kocaelispor – Göztepe

31. Hafta: Göztepe – Antalyaspor

32. Hafta: Trabzonspor – Göztepe

33. Hafta: Göztepe – Gaziantep FK

34. Hafta: Samsunspor – Göztepe