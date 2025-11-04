Fenerbahçe Teknik Direktörü’nün derbi tercihlerinden biri olan Edson Alvarez, orta alanda İsmail Yüksek ile mükemmel bir uyum yakaladı. Mücadele boyunca hem pres gücüyle rakibi zorlayan hem de pas bağlantılarını yöneten yıldız futbolcu, takımına büyük katkı sağladı.

Edson Alvarez’in Derbi İstatistikleri:

122 kez topla buluşma – Takımında en yüksek rakam

101 pas denemesi, %89,1 isabet oranı

3 şut (1 isabetli)

18 ikili mücadelenin 11’ini kazandı

1 top uzaklaştırma, 1 kritik pas arası müdahalesi

Meksikalı yıldız, istikrarlı oyunuyla Fenerbahçe’nin orta saha dengesini sağladı. Her ne kadar Beşiktaş’ın ikinci golünde hatası bulunsa da genel performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

Derbinin Gizli Kahramanı

Fenerbahçe taraftarları, Alvarez’in bu performansını sosyal medyada övgü dolu yorumlarla değerlendirdi. Takımın temposunu artıran 26 yaşındaki futbolcu, hem hücum hem savunma yönüyle sarı-lacivertlilerin derbi zaferinde kilit rol oynadı.