Beşiktaş Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, derbi sonrası sakatlık yaşayan futbolcuların durumlarını paylaştı. Kulüpten yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Futbol A Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır. Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.”

Ayrıca açıklamada, annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya’ya giden Gabriel Paulista’nın da antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Sakatlık Detayları

Emirhan Topçu: Uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik

Vaclav Cerny ve Rafa Silva: Kalf bölgesinde ağrı ve sertlik

Necip Uysal: Sol dizinde pes anserinus bursiti

Beşiktaş sağlık ekibi, oyuncuların durumlarını yakından takip ediyor ve tedavi programlarını sürdürüyor.