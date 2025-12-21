Siyah-beyazlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Çaykur Rizespor’la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır. Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA