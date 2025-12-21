Kuzey Yarımküre’de 21 Aralık, kış gündönümü ile birlikte yılın en uzun gecesi ve en kısa gündüzü yaşanıyor. Bu tarih, astronomik olarak kış mevsiminin başlangıcı kabul edilirken doğadaki ışık ve zaman dengesi de önemli bir dönüm noktasına ulaşıyor.

Güneş en alçak noktada

Kış gündönümünde Güneş, öğle saatlerinde yıl boyunca ufuk çizgisine en yakın konumda görülüyor. Bu durum, gündüz sürelerinin en kısa, gece sürelerinin ise en uzun olmasına yol açıyor. Türkiye genelinde de 21 Aralık gecesi yılın en uzun gecesi olarak kayıtlara geçiyor.

Gündüzler uzamaya başlıyor

Uzmanlar, 21 Aralık’tan sonra gündüz sürelerinin yavaş yavaş uzamaya başlayacağını belirtiyor. Ancak bu durum, havaların hemen ısınacağı anlamına gelmiyor. Gündüzlerin uzamasına rağmen soğuk hava koşullarının bir süre daha etkisine devam edeceği ifade ediliyor. Gündüz süresindeki artış, 21 Haziran yaz gündönümüne kadar devam edecek.

Tarihin ve kültürlerin ortak günü

Kış gündönümü, tarih boyunca birçok uygarlık için özel bir anlam taşıdı. Antik toplumlar bu günü, Güneş’in yeniden güç kazanmaya başladığı bir dönüm noktası olarak kabul etti ve çeşitli ritüellerle kutladı. Günümüzde ise 21 Aralık, doğanın döngüsünü ve mevsimsel değişimi simgeleyen önemli bir astronomik olay olarak değerlendiriliyor.

21 Aralık kış gündönümü, gecenin en uzun haline ulaştığı bu özel günde, kış mevsiminin resmen başladığını bir kez daha hatırlatıyor.