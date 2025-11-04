AYDIN’ın Nazilli ilçesinde yaşayan ve 9 yıl önce meme kanserini atlatan Fadime Yıldız (43) ile aynı hastalığı yenen arkadaşı Emine Aktürk, kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bisikletle Türkiye turuna çıktı. Yıldız ve Aktürk, gittikleri şehirlerde kadınlara erken teşhisin önemini anlatarak moral veriyor.

Nazilli’de yaşayan Fadime Yıldız, 9 yıl önce yakalandığı meme kanserini tedaviyle yenmeyi başardı. Hayatına yeni bir yön veren Yıldız, 5 yıl önce bisiklet sürmeye başladı. Meme kanserine dikkat çekmek isteyen Yıldız, aynı hastalığı yenen arkadaşı Emine Aktürk ile birlikte kadınlara umut olmak için bisikletle Türkiye turuna çıkma kararı aldı.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında 2 Ekim’de İzmir’den yola çıkan ikili, Diyarbakır’a ulaştı. Kent kent dolaşarak erken teşhisin önemine vurgu yapan Yıldız ve Aktürk’ün sıradaki rotası Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana ve Hatay olacak. Gittikleri şehirlerde kanser tedavisi gören kadınlarla bir araya gelen Yıldız ve Aktürk, hem moral veriyor hem de deneyimlerini paylaşarak erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyor.

“Kadınlara umut olmak istiyoruz”

32 gündür yolda olduklarını belirten Fadime Yıldız, “Özellikle deprem bölgesindeki kadınlara moral vermeye çalışıyoruz. Meme kanseri son yıllarda daha sık görülüyor. Bu nedenle her kadının düzenli kontrollerini yaptırması çok önemli. Kadınlara umut olmak istiyoruz. Onlara dokunmak, temas kurmak bize de güç veriyor. Bu şekilde yolumuza umutla devam ediyoruz” dedi.