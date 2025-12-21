Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda 'Efsane Kasım' ve 'Şahane Cuma' gibi isimlerle anılan ve tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği indirim dönemleri öncesinde; vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve satıcı ile sağlayıcıların mevzuata uygun şekilde hareket etmesinin sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı'nın önleyici ve yön verici bir yaklaşım benimsediği belirtildi. Bu kapsamda, kasım ayı başlamadan önce Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan basın duyurusu ile hem tüketicilerin indirimli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirildiği, hem de satıcı ve sağlayıcılara aldatıcı indirim uygulamalarından kaçınmaları yönünde açık uyarılarda bulunulduğu hatırlatıldı.

57 DOSYA İÇİN DURDURMA VE 16 DOSYA İÇİN ERİŞİM ENGELİ

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun aralık ayı gündemine alınan dosyaların önemli bir bölümünün, bu döneme yönelik incelemelerden oluştuğu ifade edilerek, "Yoğun alışveriş dönemine dair denetim ve incelemelerimiz aralıksız sürdürülmekte olup, kasım ayı kampanyalarına ilişkin incelemesi devam eden diğer dosyalar da, öncelikli gündem maddeleri arasında yer almaya devam etmektedir. İndirim dönemlerine ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımıza ulaşan tüketici şikayetleri titizlikle değerlendirilmiş; bu çerçevede gerçekleştirilen 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısında; toplam 108 dosya görüşülerek karara bağlanmış, bu dosyalardan 93'ü mevzuata aykırı bulunmuş, mevzuata aykırı bulunan dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla; 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alınmıştır. Ticaret Bakanlığımız; tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması, aldatıcı indirim uygulamalarının önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla indirim kampanyalarına yönelik denetimlerini kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın emeğinin ve alın terinin zayi olmasına asla müsaade edilmeyecek; aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı gerekli tüm idari yaptırımlar gecikmeksizin uygulanmaya devam edilecektir" denildi. (DHA)