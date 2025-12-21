ABD medyasında yer alan haberlerde, ABD Adalet Bakanlığı tarafından erişime açılan ve dün itibarıyla indirilebilir durumda olan bazı Epstein dosyalarının daha sonra erişime kapatıldığı bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, “Epstein Kütüphanesi” adıyla oluşturulan internet sitesinde Jeffrey Epstein dosyalarının bir bölümünü yayımlamaya başlamıştı. Ancak bugün itibarıyla sitedeki bir düzineden fazla belgenin artık görüntülenemediği belirtildi.

Erişime kapatılan dosyalar arasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın yer aldığı bazı fotoğrafların bulunduğu aktarıldı. Haberlerde ayrıca, Trump tarafından imzalanmış 22 bin 500 dolar tutarında büyük boy bir çekin fotoğrafının da kaldırılan belgeler arasında yer aldığı ifade edildi.

Kaldırılan içerikler arasında, “çıplaklık içerenler dahil olmak üzere” çeşitli sanat eserlerine ait dosyaların da bulunduğu bilgisine yer verildi.

Adalet Bakanlığı, internet sitesinde yaptığı açıklamada, yayımlanmaması gereken dosyaların özel bir e-posta adresi üzerinden kuruma bildirilmesi çağrısında bulundu. Sitede yer alan açıklamada, “ABD Kongresi tarafından belirlenen son tarih göz önünde bulundurularak, mağdurlara ve diğer özel kişilere ait kişisel bilgilerin incelenmesi, gizlenmesi ve hassas materyallerin ifşa edilmekten korunması için tüm makul çabalar gösterilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın, dosyaların neden artık erişime açık olmadığına ilişkin yorum talebine henüz yanıt vermediği kaydedildi.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyelerinden Ro Khanna ile Cumhuriyetçi Milletvekili Thomas Massie, ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptıkları paylaşımlarla söz konusu durumu eleştirdi.