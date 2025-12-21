Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni yıl coşkusunu Kızılay Meydanı’nda hazırladığı özel süslemelerle Başkentlilerle buluşturdu. Yeni yıla dair umut ve enerjiyi yansıtan çalışmalarda, “2026” yazısı ve renkli dekoratif unsurlar dikkat çekti.

Whatsapp Image 2025 12 21 At Öö 11.31.20

Yeni yıl temalı görsel şölen, özellikle fotoğraf çektirmek ve anı biriktirmek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

Whatsapp Image 2025 12 21 At Öö 11.31.57.

Depolarda bulunan malzemeler değerlendirildi

ABB tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni yıl ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilen ışıklandırma ve süsleme çalışmalarında kullanılan dekoratif objeler, Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın depolarında bulunan mevcut malzemeler değerlendirilerek hazırlandı.

Muhabir: Zehra Önen