Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yeni yıl coşkusunu Kızılay Meydanı’nda hazırladığı özel süslemelerle Başkentlilerle buluşturdu. Yeni yıla dair umut ve enerjiyi yansıtan çalışmalarda, “2026” yazısı ve renkli dekoratif unsurlar dikkat çekti.

Yeni yıl temalı görsel şölen, özellikle fotoğraf çektirmek ve anı biriktirmek isteyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor

.

Depolarda bulunan malzemeler değerlendirildi

ABB tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni yıl ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilen ışıklandırma ve süsleme çalışmalarında kullanılan dekoratif objeler, Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nın depolarında bulunan mevcut malzemeler değerlendirilerek hazırlandı.