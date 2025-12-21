NTC Medya imzalı “Ben Leman” dizisi için dün yayınlanan bölüm kritik önem taşıdı. NOW ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin ekibi, 13. bölümün çekimlerini tamamladıktan sonra sete ara vererek yapım şirketinden gelecek kararı beklemeye başladı.

Son haftalarda Burçin Terzioğlu, Özgür Çevik, Duygu Sarışın, Gökçe Eyüboğlu, Selin Şekerci ve Şebnem Sönmez’in rol aldığı dizinin ekranda kalması için izleyiciler sosyal medya üzerinden çok sayıda etiket çalışması gerçekleştirdi.

Bu sabah açıklanan reyting sonuçlarında dizide sınırlı bir yükseliş gözlemlense de, beklentilerin tam anlamıyla karşılanmadığı ifade edildi. “Ben Leman”ın final yapma ihtimali yüksek görülürken, dizinin devam edip etmeyeceğine ilişkin nihai kararın hafta başında yapım şirketi ile kanal yönetimi tarafından verilmesi bekleniyor.