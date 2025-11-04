Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar’da düzenlenen BM zirvesinde yaptığı konuşmada, Sudan’daki çatışmaların giderek kötüleştiğini belirterek “Darfur’daki savaş kontrolden çıktı, derhal ateşkes sağlanmalı” dedi.

Guterres, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) kontrolüne geçen Darfur’un Faşir kentindeki durumu “dünyanın en kötü insani krizlerinden biri” olarak tanımladı. Bölgedeki yüz binlerce sivilin kuşatma altında yaşadığını vurgulayan Guterres, “İnsanlar yetersiz beslenme, hastalık ve şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor” ifadelerini kullandı.

“Sudan’a daha fazla silah girmemeli”

Sudan’da uluslararası barış güçlerinin olası rolüne de değinen Guterres, savaşın durdurulması için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi. Guterres, “Sudan’a daha fazla silah girmemesi bu sürecin olmazsa olmazıdır. İşlenen suçlar çok korkunç. Bu nedenle hesap verebilirlik mekanizmaları kurulmalı” dedi.

Sudan’da çatışmalar devam ediyor

Sudan, 15 Nisan 2023’ten bu yana ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında yoğun çatışmalara sahne oluyor. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, son çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK kontrolüne geçti.

Yerel kaynaklara göre, HDK mensuplarının sivilleri zorla yerinden ettiği, işkence ve infaz görüntülerinin sosyal medyaya yansıdığı bildiriliyor. Çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi bölgeden kaçmak zorunda kaldı.