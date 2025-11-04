Ocak–Ekim 2025 Döneminde 1 Milyon 43 Bin Araç Satıldı

ODMD verilerine göre, 2025 yılı Ocak–Ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları %10,2 artarak 1 milyon 43 bin 796 adet olarak gerçekleşti.

  • Otomobil satışları %10,98 artışla 833 bin 382 adet

  • Hafif ticari araç satışları %7,23 artışla 210 bin 414 adet oldu.

Böylece Türkiye otomotiv pazarı son 10 yıllık Ekim ortalamasına göre %60,2 büyüme gösterdi.

Markalara Göre Satış Sıralaması (Ocak–Ekim 2025)

ODMD verilerine göre 2025 yılı satış liderleri şöyle oldu:

Marka Otomobil Satışı Hafif Ticari Satışı Toplam Satış
Renault 95.418 9.082 104.500
Fiat 59.645 34.166 93.811
Ford 20.878 59.564 80.442
Volkswagen 65.110 18.958 84.068
Toyota 60.560 11.620 72.180
Hyundai 52.684 679 53.363
Peugeot 46.172 20.139 66.311
OPEL 37.132 20.616 57.748
Chery 24.559 24.559
BYD 35.375 35.375
TOGG 27.480 27.480

Yerli üretimde en çok satış yapan marka TOGG oldu. Onu Fiat, Renault ve Ford izledi.

Elektrikli ve Hibrit Araçlarda Rekor Artış

2025 yılı Ocak–Ekim döneminde elektrikli otomobil satışları %112,6 artarak 148.304 adede ulaştı.
Motor tiplerine göre dağılım şu şekilde oldu:

  • Benzinli: 393.399 adet (%47,2 pay)

  • Hibrit: 219.729 adet (%26,4 pay)

  • Elektrikli: 148.304 adet (%17,8 pay)

  • Dizel: 64.801 adet (%7,8 pay)

  • Otogazlı: 7.149 adet (%0,9 pay)

Elektrikli otomobiller içinde 160 kW üstü modellerin satışları %186,1 arttı.

Segment Dağılımı: C Segmenti Yine Lider

Otomobil pazarının %82,8’ini A, B ve C segmentleri oluşturdu.

  • C segmenti: 465.750 satış (%55,9 pay)

  • B segmenti: 220.795 satış (%26,5 pay)

  • D segmenti: 110.619 satış (%13,3 pay)

SUV’lar Pazarda Hakimiyet Kurdu

2025 yılında SUV otomobiller açık ara liderliğini sürdürdü:

  • SUV: 518.550 adet (%62,2 pay)

  • Sedan: 188.167 adet (%22,6 pay)

  • Hatchback: 118.711 adet (%14,2 pay)

SUV’ların payı bir önceki yıla göre 6 puan artarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

Hafif Ticari Araçlarda Van Tipi Lider

Hafif ticari araç segmentinde van tipi araçlar 157.243 adetle (%74,7 pay) ilk sırada yer aldı.
Kamyonetler 20.045 adetle ikinci sırada bulunuyor.

Motor tipine göre dağılımda ise:

  • Dizel: 193.901 adet (%92,2 pay)

  • Benzinli: 14.313 adet

  • Elektrikli: 1.476 adet

Otomatik Şanzımanlı Araçların Payı %94’ü Aştı

2025 yılı Ocak–Ekim döneminde satılan otomobillerin %94,3’ü otomatik şanzımanlı oldu.
Bu oran 2024 yılında %91,1 seviyesindeydi.

Yerli–İthal Dağılımı

ODMD verilerine göre 2025 yılı toplam satışlarda:

Yerli üretimin toplam pazardaki payı %28 civarında gerçekleşti.

ODMD Hakkında

1987 yılında kurulan Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 itibarıyla 50 uluslararası otomotiv markasını temsil ediyor. Dernek, Türkiye otomotiv sektörüne ait satış verilerini, trendleri ve pazar analizlerini düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

Detaylı rapor ve tüm istatistiklere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
👉 https://www.odmd.org.tr/folders/2837/categorial1docs/5977/ODMD%20Bas%c4%b1n%20Bulteni%204%20Kas%c4%b1m%202025.pdf

Muhabir: Uğurcan Bayrakdar