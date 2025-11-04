Palas İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik ile öğrenciler, geri dönüşümün doğayı korumadaki rolünü uygulamalı olarak öğrenirken, sorumluluk, üretkenlik ve çevre sevgisi konularında da farkındalık kazandı. Program sonunda tüm katılımcılar, 'yeşil bir vatan için küçük adımlar büyük farklar yaratır” mesajını birlikte paylaşarak, çevre duyarlılığına dikkati çekti.

Okul Müdürü Metin Güntay, yaptığı açıklamada, düzenlenen etkinlikte öğrencilerin doğayı korumanın önemine dikkat çekmek amacıyla geri dönüştürülebilir malzemelerden hazırladıkları kıyafetleri sergilediklerini ifade etti.

Defilede renkli ve yaratıcı tasarımların yer aldığını belirten Güntay, atıkların yeniden kullanılabileceğini göstererek çevre bilincinin artırılmasına katkı sağladıklarını kaydetti.