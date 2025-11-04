Küresel piyasalarda, ABD ve Çin arasında Güney Kore’de yapılan görüşmelerden çıkan olumlu sonuçlara rağmen gerilimin yeniden artabileceği endişesi hakim. ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinden gelen faiz indirim sinyalleri ise yatırımcıların yön bulmasını zorlaştırıyor.

ABD Verileri Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü’nün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekim ayında 48,7 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. 50 puanın altındaki veri, sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Uzmanlar, gümrük tarifeleri ve artan maliyetlerin ABD imalat sektörünü baskılamaya devam ettiğini belirtiyor.

Fed Üyeleri Arasında Görüş Ayrılığı

Fed üyelerinden gelen açıklamalar, para politikası konusunda belirsizliğin sürdüğünü gösterdi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee , aralık toplantısında karar vermeden önce daha fazla veri görmek istediğini söyledi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly , Banka'nın ikinci kez faiz indirimine açık olduğunu ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook , para politikasının “önceden belirlenmiş bir patikada olmadığını” vurguladı.

Fed Üyesi Stephen Miran ise mevcut sıkı para politikasının “fazla kısıtlayıcı” olduğunu dile getirdi.

Bu açıklamaların ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,11, dolar endeksi ise 99,9 seviyesinde işlem gördü.

Altının onsu 3.985 dolar, Brent petrolün varil fiyatı ise 64,6 dolar seviyesine geriledi.

New York Borsası Karışık Seyir İzledi

ABD borsalarında teknoloji ve enerji hisseleri öncülüğünde karma bir görünüm izlendi.

Amazon , bulut bilişim şirketi AWS ile OpenAI arasında yapılan 38 milyar dolarlık anlaşma sonrası hisselerinde yüzde 4 artış kaydetti.

Microsoft , veri merkezi işletmecisi IREN ile 9,7 milyar dolarlık anlaşma imzaladı; buna rağmen hisseleri yüzde 0,2 geriledi .

Nvidia hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın çip ihracatına sınırlama açıklamasıyla yüzde 2,2 yükseldi.

Günün sonunda Dow Jones endeksi yüzde 0,47 gerilerken, S&P 500 yüzde 0,17, Nasdaq yüzde 0,46 değer kazandı.

Avrupa Borsaları Yön Arayışında

Avrupa’da açıklanan veriler, imalat sektöründe kısmi toparlanma sinyali verdi.

Avro Bölgesi PMI ekimde 50 puana yükselirken ,

İngiltere PMI son bir yılda ilk kez artarak 49,7’ye çıktı.

Endekslerde ise karışık seyir görüldü:

Almanya DAX 40 yüzde 0,73, İtalya FTSE MIB yüzde 0,11 yükselirken; İngiltere FTSE 100 yüzde 0,16, Fransa CAC 40 yüzde 0,14 değer kaybetti.

Avrupa endeks vadeli kontratları güne düşüşle başladı.

Asya Piyasalarında Temkinli Hava Hakim

Asya borsaları, ABD-Çin ticaret politikalarındaki belirsizlikler nedeniyle karışık seyrediyor.

Analistler, iki ülke arasındaki temel sorunların henüz çözülmediğine dikkat çekerek, olumlu sinyallere rağmen yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti.

Japonya’da imalat PMI 48,2 seviyesinde gerçekleşirken, otomotiv ve yarı iletken sektöründeki talep düşüşü dikkat çekti.

Avustralya Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,6’da sabit tuttu.

Kapanışa doğru:

Nikkei 225 yüzde 0,6 ,

Kospi yüzde 2 gerilerken;

Şanghay Bileşik yüzde 0,2 ,

Hang Seng yüzde 0,2 yükseldi.

Borsa İstanbul Günü Yükselişle Tamamladı

Yurt içinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 artışla 11.060,39 puandan kapattı.

Dolar/TL 42,07 seviyesinde işlem görürken, BIST 30 aralık vadeli kontrat yüzde 0,1 oranında yükseldi.

Gözler TCMB ve ECB Açıklamalarında

Analistler, bugün piyasaların yönü açısından şu gelişmelerin yakından takip edileceğini belirtiyor:

10.40: ECB Başkanı Christine Lagarde’ın konuşması

14.30: Türkiye ekim ayı reel efektif döviz kuru

18.00: TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu

Teknik olarak BIST 100 endeksinde 11.150 ve 11.250 direnç, 11.000 ve 10.900 puan ise destek konumunda bulunuyor.