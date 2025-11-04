Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabı üzerinden paylaştığı bilgilere göre, Rusya son bir ayda Ukrayna’daki mevzilere yönelik hava saldırılarını önemli ölçüde artırdı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rus ordusu, Ukrayna’daki hedeflere son bir ayda 5 bin 328 güdümlü hava bombası fırlattı. Bu, 2025’in başından itibaren tek bir ayda atılan en yüksek sayı.”

10 Ayda 40 Bin Hava Bombası

Ukrayna makamları, Rusya’nın 2025 yılı içinde 10 ayda yaklaşık 40 bin hava bombası kullandığını belirtti. Bu rakamın, geçen yılın tamamında atılan hava bombası sayısına eşit olduğu ifade edildi.

Saldırıların özellikle cephe hattındaki Ukrayna mevzilerini hedef aldığı, son dönemde sivil altyapıya yönelik hasarların da arttığı bildirildi.