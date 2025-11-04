Sosyal Güvenlik Mevzuatında yer alan ölüm aylığı uygulaması, çoğu zaman yalnızca eş ve çocuklarla ilişkilendirilse de, belirli koşullar sağlandığında anne ve babalar da bu haktan yararlanabiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mali Müşavir Özlem Pekduraner, ölüm aylığının hangi şartlarda anne ve/veya babaya bağlanabileceğini ayrıntılarıyla değerlendirdi.

Pekduraner, 65 yaş altı anne ve babalar için aylık bağlanabilmesi adına üç temel koşulun bulunduğunu belirtti:

1. Ölen sigortalının eşi ve çocuklarından artan hisse bulunması,

2. Anne veya babanın gelirinin net asgari ücretten az olması,

3. Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir/aylıklar hariç olmak üzere gelir veya aylık alınmıyor olması.

Açıklamasında 65 yaş üzeri kişiler için farklı bir düzenleme bulunduğunu da hatırlatan Pekduraner, şu ifadeleri kullandı: “Eğer diğer şartlar sağlanıyorsa, 65 yaş ve üzerindeki anne-babalara çocuklardan artan hisseye bakılmaksızın ölüm aylığı bağlanabiliyor. Bu uygulama, yaşlı bireylerin sosyal güvenlik sisteminden daha fazla yararlanmasını hedefliyor.”