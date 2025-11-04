arım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde görülen şap hastalığına (SAT1 serotipi) yönelik mücadelenin planlı, kontrollü ve bilimsel temelde sürdüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yürütülen aşılama ve karantina çalışmaları sayesinde hastalığın yayılımının büyük oranda sınırlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Salgın kontrol altına alınmıştır. Ülke genelinde yürütülen yoğun aşılama, karantina ve saha denetimleri sayesinde hastalığın yayılımı büyük oranda durdurulmuştur. Aşılama oranı yüzde 92’ye ulaşmıştır. Türkiye’deki tüm büyükbaş hayvanlar ilk tur aşılamadan geçirilmiş olup ikinci tur aşılama kampanyası başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

“Bilim dışı iddialara adli süreç başlatıldı”

Bakanlık, sosyal medyada aşıların hayvanları hasta ettiğine dair paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, bu tür iddialarda bulunan kişiler hakkında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Acil Eylem Planı kapsamında saha denetimlerinin, aşılama ve numune alma faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği vurgulandı. Ayrıca, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile düzenli temas halinde olunarak teknik bilgi paylaşımının sürdüğü belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvan sağlığının korunması ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için tüm tedbirlerin kararlılıkla uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.