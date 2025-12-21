Ankara, Bayındır 2 Sokak 38/A’da faaliyetini sürdürecek olan atölye; Uygur Orhan, Özlem Erhan ve Mehmet Latif Sağlam yönetiminde resim, heykel ve seramik alanlarında eğitim ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Pazar akşamı saat: 18.00’de yapılan GRİ KARE’nin açılışına, çok sayıda, gazeteci, şair, yazar, ressam, fotoğraf sanatçısı, heykeltıraş, farklı sanat dallarında insanlar ve sanatçıların dostları katıldı.

Şair ve Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Özer’in açılış konuşmasından sonra konuklara sunulan kokteylle açılış programı devam etti.

Kokteyl sırasında; orada hazır bulunan, Çay Arası ve Kahramanı Sensin Programı yapımcılarından; Yazar Ahmet Suat Düzgün ve Sanatçı Ferhat Yurdakul’un atölye hakkında yaptığı röportajlarda konuklar düşüncelerini paylaştılar. Sanatçı Ali Yılmaz’ın dinletisinin ardından açılış programı sona erdi.