Festivalin, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış ve ödül töreni, 10 kadın flüt sanatçısının sahne aldığı Kadıköy Flute Ensemble konseriyle başladı.

Genç ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Zeynep Tosun, törende yaptığı konuşmada, festivalin iklim değişikliğine vurgu yaptığını belirterek, afetlerin yalnızca tabiat olayları olmadığını, ihmallerin ve ötelenmiş sorumlulukların sonucu olduğunu kaydetti.

'İklim değişikliği bir gelecek senaryosu değil, bugün yaşadığımız ve her coğrafyada farklı izlerle karşımıza çıkan küresel bir gerçektir.' diyen Tosun, bu festivalin sadece kültür sanat festivali değil, sahada yaşananların, insanların hikayelerinin hafızalara kaydedilmesi olduğunu söyledi.

UAFF Direktörü Mehmet Serhat Bıçak da insanlığın afet ve iklim krizine farkındalığını artırmak için bu festivali düzenlediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından, 'Kurmaca Uzun Metraj Film', 'Kurmaca Kısa Metraj Film', 'Belgesel' ve 'Animasyon Film' olmak üzere 4 ana kategoride toplam 11 ödül verildi.

'Yaşam Boyu Farkındalık Ödülü' ise hayatını fidan dikmeye adayan, 23 yılda oluşturduğu 25 hatıra ormanıyla 'Oksijen Adam' olarak tanınan Abdullah Karataş'a takdim edildi.