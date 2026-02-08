Dijital ekranların günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte göz sağlığına yönelik riskler de artıyor. Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Diclehan Ali Dicle, özellikle karanlık ortamda telefon kullanımının göz numarasının ilerlemesine neden olabileceği uyarısında bulundu.

Gece yatmadan önce karanlıkta telefona bakma alışkanlığının ciddi bir risk faktörü haline geldiğini belirten Dr. Dicle, bu durumun hem biyolojik saati bozduğunu hem de kalıcı görme kusurlarına yol açabildiğini ifade etti. Dijital ekran kullanımına bağlı olarak göz yorgunluğu, baş ağrısı ve bulanık görme şikayetlerinin arttığını dile getirdi.

Uyku Kalitesini Düşürüyor

Karanlık ortamın vücudu uykuya hazırlayan doğal bir süreç olduğunu vurgulayan Dr. Dicle, “Beyinde salgılanan melatonin hormonu uykuya geçişi kolaylaştırır. Ancak cep telefonu ekranlarından yayılan ışık bu hormonun salgılanmasını engeller. Bu durum hem uykuya dalmayı zorlaştırır hem de uykunun kalitesini düşürür” dedi.

Çocuklarda Miyopi Riski Artıyor

Çocukların ekran süresinin mutlaka sınırlandırılması gerektiğini belirten Dr. Dicle, “Çocuklarda günde iki saatten fazla cep telefonu kullanımı miyopi gelişimini hızlandırıyor. Karanlıkta ekran kullanımı bu riski daha da artırıyor. Yapılan öngörülere göre 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yarısı miyop olabilir” diye konuştu.

Göz Sağlığı İçin 20-20-20 Kuralı

Uzun süre ekran başında kalanlar için 20-20-20 kuralını öneren Dr. Dicle, “Her 20 dakikada bir, 20 saniye boyunca yaklaşık 6 metre uzağa bakmak göz kaslarını dinlendirir. Ekrana bakarken göz kırpma refleksi azalıyor ve bu durum göz kuruluğuna neden oluyor. Kısa molalar bu sorunu azaltır” ifadelerini kullandı.

Mavi Işık Filtresi Zorunlu Değil

Mavi ışık filtreli gözlüklerin her birey için aynı etkiyi göstermediğini belirten Op. Dr. Dicle, “Bazı kişilerde fayda sağlasa da herkes için zorunlu bir koruma yöntemi değildir. Asıl önemli olan ekran süresini azaltmak ve özellikle karanlık ortamda telefon ve tablet kullanmaktan kaçınmaktır” dedi.