GONCAGÜL KONAŞ

Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik darboğaza dikkat çekti. Yaptığı basın açıklamasında “Bıçak kemiğe dayandı” sözleriyle tepkisini dile getiren Kaya, memurların yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek TBMM’ye “ek zam” çağrısında bulundu. Kaya, “Memur artık maaşıyla ne ev kirasını ödeyebiliyor ne de çocuğunun masrafını karşılayabiliyor. Gerçek, boş cüzdanda ve kararan ocakta” ifadeleriyle ekonomik tabloyu özetledi.

“MEMUR YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR”

Osman Kaya, memur maaşlarının yaşam maliyetleri karşısında eridiğini belirtti. “Devletin her kılcal damarında, bu ülkenin düzeni, huzuru ve güveni için görev yapan memur, bugün yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Evet, bugün milyonlarca memur kirasını ödemekte zorlanıyor, maaşı evin faturasına, market alışverişine, çocuğun okul masrafına yetmiyor.” dedi.

Kaya, bu tabloya karşı artık gözlerinin TBMM’de olduğunu ifade ederek, “Bugün artık gözümüz, teatral masalarda değil, milletimizin meclisindedir. TBMM’yi kamu çalışanlarının hakkını vermeye, mağduriyetlerini gidermeye davet ediyoruz.” çağrısında bulundu. Sloganı da yineleyen Kaya, katılımcılarla birlikte “Meclise çağrı, emeğe saygı!” sloganını attı.

“GERÇEK BOŞ CÜZDANDA, KARARAN OCAKTA”

Açıklamasında TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını da eleştiren Kaya, “TÜİK’in her ay açıkladığı ‘hayali’ enflasyon rakamları sokaktaki gerçeği yansıtmıyor. Rakamlar düzeltiliyor, ama memuru kimse umursamıyor. Gerçek, boş cüzdanda; gerçek, kararan ocakta; gerçek, eksilen sofradadır,” dedi.

“EK ZAM ŞART, SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Ekim ayı itibarıyla yoksulluk sınırının 92 bin lirayı, açlık sınırının ise 28 bin lirayı aştığını hatırlatan Kaya, “Ortalama bir memur maaşı, yoksulluk ile açlık sınırı arasına sıkışmaktan bir adım öteye geçmiş, yoksulluk sınırından açlık sınırına doğru tepetaklak yuvarlanmaktadır.” sözleriyle memurun durumunu özetledi.

“Bu nedenle açıkça söylüyoruz: Memura ek zam şarttır! Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz!” diyen Kaya, vergi dilimi uygulamasına da tepki gösterdi. “Memur maaşını daha eline almadan vergi dilimleriyle tekrar kaybediyor. Vergi diliminin %15’e sabitlenmesini talep ediyoruz.” dedi.

“3600 EK GÖSTERGE SÖZÜ ARTIK YERİNE GETİRİLMELİ”

Kaya, memur emeklilerinin de zor koşullarda yaşadığına dikkat çekerek, “Yalnızca görevdeki memurlar değil, ömrünü bu devlete adamış memur emeklileri de bugün açlık sınırında hayata tutunmaya çalışmaktadır.” ifadelerini kullandı.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge sözü artık yerine getirilmelidir. 3600 ek gösterge, bir müjde değil; gecikmiş bir borcun ödenmesidir.” dedi.

“BAYRAM İKRAMİYESİ VE BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI TALEBİMİZDİR”

Kaya, kamu çalışanlarının taleplerini şöyle sıraladı: “Enflasyon farklarının maaşlara aylık olarak yansıtılmasını, Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram ikramiyesi verilmesini, büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanları için ‘büyükşehir tazminatı’ verilmesini istiyoruz. Ayrıca tüm işlevselliğini yitiren Yardımcı Hizmetler Sınıfı kaldırılmalı, personel GİH sınıfına geçirilmelidir.”

“MECLİS ARTIK KAMU ÇALIŞANLARININ SESİNİ DUYMALI”

TBMM’ye doğrudan seslenen Kaya, “Memur için yapılacak her düzenleme sadece ekonomik bir adım değildir. Bu adım, devletin adaletine olan güvenin pekişmesidir. Meclis, artık kamu çalışanlarının sesini duymalı, bahanelerle geçiştirilen maaş artışlarını değil, yaşanabilir ücret düzenlemelerini hayata geçirmelidir.” ifadelerini kullandı.

“SENDİKAL TERCİHİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN”

Kaya, memurlara da birlik çağrısı yaparak, “Çocuklarınızın geleceğini ilgilendiren bir hususta sendikal tercihlerinizdir. Toplu sözleşme masalarında hakkınızı alamayan, emeğinizi yok sayan, sizi enflasyona ezdiren sendikalardan artık istifa edin.” dedi.

“Gücünüzü, iradenizi, geleceğinizi yeniden kazanmak için sendikal tercihlerinizi gözden geçirin. Çünkü sessizlikle değil, birlikle, mücadeleyle kazanacağız!” sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

“TES İLE YAPILACAK %3 KESİNTİ KABUL EDİLEMEZ”

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ne de tepki gösteren Kaya, “TES ile maaşlarımızdan zorunlu olarak %3 kesinti daha yapılması kabul edilemez! SGK primleri, işsizlik sigortası, çeşitli vergiler derken memur maaşından yapılan kesintilere bir yenisinin daha eklenmesini doğru bulmuyoruz.” dedi.

Bu sistemin emekli maaşlarını artırmayacağını vurgulayan Kaya, “TES’in vaat ettiği ‘ek gelir’ ancak %3-4 primle 30 yıl sonunda 1-1.5 bin TL’lik bir harçlık olabilir!” diye konuştu.

“MEMURUN ONURU, BU ÜLKENİN ONURUDUR”

Kaya, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz, memurun hakkı için buradayız. Biz, emeğin onuru için buradayız. Biz, adaletin, alın terinin ve emeğin yanında olmaya devam edeceğiz. Memurun onuru, bu ülkenin onurudur. Ve bu onuru korumak, sadece bizim değil, bu meclisteki her bir milletvekilinin sorumluluğudur. Artık memurun sofrasına bereket gelsin, çocukların yüzü gülsün. Biz buradayız; memur için adalet istiyoruz, emeğin hakkını istiyoruz!”