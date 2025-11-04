Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren projelerine bir yenisini daha ekleyerek üniversite öğrencilerinin yaşamını kolaylaştırıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen Giysi Yıkama Merkezleri, öğrenciler başta olmak üzere yaşlı ve engelli vatandaşlara ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma ve ütüleme hizmeti sunuyor.

“Ders Çalışmak Sizden, Giysilerinizi Yıkamak Bizden” sloganıyla yürütülen proje, öğrencilerin eğitim bütçesine destek olmanın yanı sıra günlük yaşam yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

Dört Farklı Noktada Ücretsiz Hizmet

Kurtuluş, Beşevler, Araplar ve Gazi Mahallesi’nde faaliyet gösteren Giysi Yıkama Merkezleri, pazar günleri ve resmi tatiller dışında haftanın 6 günü 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Üyelik sistemiyle çalışan merkezlerde öğrenciler, herhangi bir temizlik malzemesi getirmeden sadece çamaşırlarını teslim ederek hizmetten yararlanabiliyor.

Merkezlerin adresleri:

Beşevler Giysi Yıkama Merkezi: Bahçelievler 1. Cadde 58. Sokak No:12/A

Kurtuluş Giysi Yıkama Merkezi: Fakülteler Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi Ozanlar Sokak No:6/10

Araplar Giysi Yıkama Merkezi: Araplar Mahallesi 1636. Sokak No:23/F

Gazi Giysi Yıkama Merkezi: Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi Atasoy Sokak No:7/A "500 bin sosyal konutumuz sizleri bekliyor" İçeriği Görüntüle

200 Bin Kilo Çamaşır Yıkandı

2024-2025 eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 10 bin öğrencinin yararlandığı merkezlerde bugüne kadar 200 bin kiloya yakın çamaşır yıkandı. Hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler, iki adet fotoğraf, öğrenci belgesi, yurt belgesi veya kira kontratı ile merkezlere başvuruda bulunabiliyor.

Sosyal ve İdari İşler Şube Müdürü Fatih Karaşahin, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Üniversite öğrencilerimizin çamaşırlarını ücretsiz yıkıyor, kurutuyor ve talep ederlerse ütülüyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği ‘Üniversite Ankara’da okunur’ diyerek her zaman gençlerimizin yanında olmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.