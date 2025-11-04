Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönü trafiğe kapatıldı.

Kaza, Körfez ilçesi Hereke mevkisinde İstanbul istikametinde meydana geldi. Toz şeker yüklü bir tır, cip ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada tır, çarpışmanın etkisiyle bariyerleri aşarak Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde seyreden bir hafif ticari araca çarparak durabildi.

Kaza sonrası otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Bölgede ekiplerin yolu trafiğe açmak için çalışmaları sürüyor. İstanbul yönünde ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.