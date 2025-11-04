Pursaklar Belediyesi, 15-20 yaş arasındaki genç kızların sosyal ve kültürel etkinliklere katılımını artırmak amacıyla Mersin Silifke Gençlik Kampı organizasyonu düzenliyor.

Belediye, gençlerin okul ve sınav stresinden uzaklaşmalarını sağlamak için farklı dönemlerde gençlik kampları organize ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Mersin Silifke Gençlik Kampı’nda doğa gezileri, çeşitli aktiviteler ve sportif etkinlikler yer alacak.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, gençlerin doğayla iç içe zaman geçirebilecekleri ve yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri kampların devam edeceğini belirterek, gençleri programa katılmaya davet etti.

Kampa katılmak isteyen 15-20 yaş arasındaki genç kızlar, başvurularını Pursaklar Belediye Başkanlığı Kültür İşleri Müdürlüğü’ne giderek gerçekleştirebilecek.